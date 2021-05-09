Саранск, 9 мая, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Саранске на площади Победы состоялся митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётные места на трибуне традиционно заняли ветераны войны и труда, дети войны. В торжественном мероприятии приняли участие около 7 тыс. жителей и гостей республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

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«Уроженцы Мордовии совершили героические подвиги на всех фронтах: при защите Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Севастополя, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на землях Украины и Белоруссии, при освобождении Европы и взятии Берлина. Среди них полководцы и рядовые, летчики и танкисты, разведчики, моряки, партизаны, медсестры. Все они — от генерала армии Пуркаева до погибшего в бою кинооператора Сущинского — отдали для победы над врагом всё, что могли. Вечная Слава этим героям», — заявил, обращаясь к присутствующим, врио главы Мордовии Артем Здунов.

К монументу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, возложили цветы. После митинга под звуки духового оркестра прошел парад. Торжественным маршем прошли парадные расчеты воинских подразделений. В параде приняли участие юнармейцы, поисковики, казаки и кадеты. Замыкали шествие самые юные участники парада в форме военных лет.

ИА REGNUM напоминает, ранее врио главы республики на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию своего деда — участника войны Здунова Николая Кузьмича. Он подчеркнул, что гордится своим героическим родственником. Подписчики врио главы Мордовии отметили, что он очень похож на деда.

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