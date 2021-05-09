Джакарта, , 14:03 — REGNUM Управление здравоохранения провинции Центральный Калимантан в Индонезии попросило общественность не паниковать из-за обнаружения штамма коронавируса B1617, сообщает Antara.

Три образца были отправлены в агентство исследований и развития здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3922 новых случая заражения коронавирусом.

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