Сургут, Югра, 9 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая открыли арт-объект на Аллее памяти и славы. Монумент изготовили по эскизам победителя городского конкурса среди дизайнеров, архитекторов и художников, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Арт-объект в честь 76-летия Победы

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Композицию составляют георгиевская ленточка и голуби, которые символизируют память о подвигах людей во имя сохранения мира. Мемориал открылся на излюбленном месте прогулок сургутян рядом с парком «За Саймой».

«Сегодня общаясь с ветеранами, поймал себя на мысли: «Сколько в них силы!». Они для нас настоящий пример мужества, стойкости и патриотизма. Наша главная задача — сохранить память, увековечить её, научиться передавать её детям, внукам, чтобы никогда мы не забывали о подвиге длиною в жизнь», — заявил на открытии мемориала мэр Сургута Андрей Филатов.