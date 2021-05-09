Донецк, , 12:36 — REGNUM Общественный деятель Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского Семёном Зеленским.

«(Портрет Зеленского (Семёна) — дедушки президента Украины. Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посреди Киева», — сказала Монтян журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Киеве при поддержке муниципальных властей и столичной полиции прошло шествие в честь даты создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поклонники нацистов выкрикивали обещания «пройти по руинам Москвы».

Напомним, дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала формироваться 28 апреля 1943 года из украинских националистов по приказу германских оккупационных властей. Личный состав дивизии присягал лично Адольфу Гитлеру и активно участвовал в карательных операциях и истреблении мирного населения. Летом 1944 года при первом же столкновении с Красной Армией дивизия была разгромлена в районе города Броды.

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