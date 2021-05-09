Ижевск, , 12:24 — REGNUM В Ижевске праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы.

Пресс-служба правительства Удмуртии

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Цветы к мемориалу возложили ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, члены семей участников войны.

Вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым в церемонии приняли участие генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, председатель Генеральского собрания Григорий Желудов, полковник, кавалер трех орденов Мужества, награжденный медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане, Дагестане и Чечне, Почетный гражданин города Ижевска Олег Матвеев, курсант Школы юных летчиков Артём Тарасов, награжденный медалью «Юнармейская доблесть». Также цветы возложили юнармейцы и кадеты республики.

Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы войны на фронтах сражались около 356 тыс. уроженцев Удмуртии, звания Героя Советского Союза был удостоен 101 житель республики, 21 житель региона стал полным кавалером Ордена Славы. В настоящее время на территории региона проживают 256 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей; награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

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