Казань, , 12:30 — REGNUM В столице Татарии 9 мая на площади Тысячелетия состоялся праздничный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава республики Рустам Минниханов, госсоветник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Официальная часть открылась шествием со знаменем Победы, государственными флагами России и Татарии. Затем было организовано прямое включение с Москвой, где президент страны Владимир Путин поздравлял с Красной площади.

После главы государства перед собравшимися на площади Тысячелетия выступил Рустам Минниханов. Он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, военнослужащих Казанского гарнизона и татарстанцев с Днем Победы. Затем начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков объехал войска парадного расчета и доложил главе РТ о готовности начать парад.

По площади Тысячелетия маршем прошли войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, республиканских общественных объединений. а сразу после них состоялся проезд военной и специализированной техники, ретро-автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, на Красной площади в Москве 9 мая прошел парад, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Состоялись все три части парада, в том числе авиационная. По брусчатке Красной площади маршировали пешие парадные расчёты, прошли колонны военной техники.

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