Горно-Алтайск, , 11:57 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей региона с Днём Победы, добавив, что торжества в этом году проходят в особых условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Он напомнил, что одержать победу над фашистскими агрессорами позволили мужество и стойкость дедов и прадедов. Неоценимый вклад в победу внесли жители Горного Алтая. Отсюда на фронт ушёл каждый четвёртый житель, в тылу остались работать женщины, дети и старики.

«День Победы мы отмечаем в особых условиях, многие мероприятия пройдут в онлайн-формате, но это не помешает нам выразить признательность нашим ветеранам и участникам войны, отдать дань уважения их героическому прошлому», — отметил он.

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