Токио, 9 мая 2021, 11:57 — REGNUM Представители спецслужб Южной Кореи, США и Японии могут провести личную встречу на следующей неделе. Об этом сообщает коммерческая новостная компания JNN.
Согласно опубликованным данным, глава Национальной агентства разведки Пак Чи Вон, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посетят Токио, где встретятся с директором Службы разведки Японии Такидзава Хидэаки.
Ожидается, что в ходе встречи представители трёх стран обсудят ситуацию в регионе, вопросы расширения сотрудничества и политику в отношении КНДР.
Между тем, источники в южнокорейском правительстве сообщили, что встреча глав спецслужб Южной Кореи, США и Японии состоится в ближайшем будущем, однако в Национальном агентстве разведки Южной Кореи отказались подтвердить данные сведения.