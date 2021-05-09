Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM Граждане России должны помнить поимённо о каждом бойце, отдавшем жизнь за Родину. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, это является нашей святой обязанностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«В Бурятии не вернулся с войны каждый третий из 120 тысяч ушедших на фронт. Мы обязаны помнить о неоценимом вкладе в Победу тружеников тыла. В годы войны создано 44 новых предприятия, более чем в два раза увеличилась посевная площадь», — отметил он.

В столице республики Улан-Удэ в годы войны были открыты эвакогоспитали, которые провели 16 тыс. операций и вернули в строй каждого третьего раненного воина.

Кроме того, глава региона заявил о необходимости бережно хранить память о боевом братстве с Монголией. Он напомнил, что «каждая пятая шинель и каждая пятая лошадь были монгольскими». На собранные жителями соседнего государства средства были построены танковая колонна и авиационная эскадрилья. Кроме того, в рядах Красной армии воевали три тысячи монгольских добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в параде Победы в Улан-Удэ сегодня, 9 мая впервые в истории приняли участие военные из соседней Монголии, отдав дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.

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