Якутск, , 11:48 — REGNUM Цветы к монументу «Воинам-победителям» в Якутске в честь 76-й годовщины побед СССР над нацистской Германией возложил глава Якутии Айсен Николаев. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

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«В День Великой Победы 9 мая в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов «Поклонимся великим тем годам». От имени жителей Якутии в честь памяти героям фронта и героям тыла живые цветы к монументу «Воинам-победителям» и к Вечному огню возложил глава республики Айсен Николаев», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что церемония возложения цветов на площади Победы Якутска началась с минуты молчания, после чего были исполнены государственный гимн России и гимн Якутии.

Также уточняется, что данное праздничное мероприятие стало из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом единственным в формате онлайн, проведенным в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торжественное шествие войск Псковского гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у Могилы Неизвестного Солдата на улице Кузнецкой в Пскове.