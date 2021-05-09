Ханты-Мансийск, , 11:44 — REGNUM Послания героев, пропитанные неостывающим жаром войны — это «акты о безоговорочной капитуляции» гитлеровского режима. Это гранитные страницы летописи Великой Победы, заявила в своём праздничном поздравлении с Днём Победы губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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«Уважаемые земляки! Мы живём в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье — заслуга ветеранов Великой Отечественной войны! Мы потомки победителей — хранители мира», — подчеркнула глава Югры.

Наталья Комарова предала рассказ ветерана о победном мае 1945 года. Коренной сургутянин Михаил Иванович Кушников был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года. Тогда ему было 18 лет. За время войны он был четырежды ранен. За мужество, отвагу, героизм он получил 23 награды. Он ушёл из жизни в 2001 году.

«Некоторые офицеры, сержанты и солдаты поставили свои подписи на стенах Рейхстага. В том числе, нашёл и я место на стене и написал: «Сургут. М. Кушников», — вспоминал ветеран.

Напомним, 9 мая 2021 года в России и странах бывшего СССР отмечают 76-годовщину Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.