Томский губернатор: «Мой дед сгорел в танке в бою под Сталинградом»
Томск, 9 мая, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 9 мая в День Победы возложил цветы к Вечному огню у монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
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Глава региона почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также он поздравил с 9 Мая ветеранов и жителей региона.
По словам Жвачкина, война оставила след в судьбе каждой семьи в России. Он рассказал, что его дед сгорел в танке в первом же бою под Сталинградом.
«В День Победы желаю всем помнить о миллионах погибших, не забывать о той цене, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом», — подытожил губернатор.
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Как сообщало ИА REGNUM, на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.