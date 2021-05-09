Великий Новгород, , 11:55 — REGNUM Памятные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы состоялись 9 мая на территории Новгородского кремля. После полудня их продолжит прохождение группы современных истребителей над рекой Волхов.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, утром в кремле прошло возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь славы». В торжественном построении приняли участие военнослужащие и сотрудники регионального управления МВД, Росгвардии, МЧС, других силовых ведомств. К ним присоединились волонтеры, юнармейцы. На церемонию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

Выступивший перед участниками церемонии губернатор Андрей Никитин, напомнил, что около 200 тысяч жителей Новгородчины были призваны на фронт, многие из них погибли.

«Щитом на пути врага, рвавшегося к Москве и Ленинграду, стал в годы войны Новгород. Наш город был разрушен, разграблен, но не сломлен. Упорные бои с захватчиками велись под Старой Руссой, Демянском, Сольцами, Холмом, Батецким. Президентским указом почетные звания «Город воинской славы» были присвоены Великому Новгороду и Старой Руссе. Свой значимый вклад в общую победу внёс и город-госпиталь Боровичи, вернувший в строй тысячи солдат и офицеров. Трудовой подвиг его жителей также был оценен по достоинству. В прошлом году Боровичи среди первых были удостоены звания «Город трудовой доблести» <…> Новгородцы, оставшиеся в тылу, строили дороги, заготавливали лес, шили гимнастёрки, отправляли на фронт тёплые вещи, принимали детей из блокадного Ленинграда, эвакуированных жителей из других регионов, делились с ними последним», — заявил Андрей Никитин.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, прозвучал воинский салют, к мемориалу «Вечный огонь славы» легли цветы и венки.

В ходе церемонии стало известно о присвоении почетного звания Новгородской области «Город воинской доблести» Чудову и Малой Вишере. Белебелковскому сельскому поселению присвоено звание «Край партизанской славы».

Сегодня в 12:20 над акваторией реки Волхов в честь Дня Победы пройдет группа истребителей Су-35С. С полудня у мультимедийного центра «Россия» откроется для посетителей выставка военной техники. В Великом Новгороде в течение всего дня под окнами домов ветеранов артисты исполняют песни военных лет в ходе акции «Фронтовая бригада».

Читайте ранее в этом сюжете: Война: Новгородская область 1941—1945 гг