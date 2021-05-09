Кызыл, , 11:28 — REGNUM Празднование Дня Победы в столице Тувы обойдётся без традиционного завершения в виде праздничного салюта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба администрации города.

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«Во избежание скопления большой массы людей в вечернее время, в этом году также принято решение не запускать праздничный фейерверк», — отметили в мэрии.

Напомним, сегодня утром, 9 мая в городе прошёл парад Победы. В торжественном шествии приняли участие парадные расчеты воинских частей, силовых структур, военных образовательных учреждений республики. Зрителям было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски.

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