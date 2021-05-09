Псков, 9 мая, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Торжественное шествие войск Псковского гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у Могилы Неизвестного Солдата на улице Кузнецкой в Пскове. На парад были приглашены ветераны Пскова и Псковского района. В Псковской области в настоящее время осталось всего 200 непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Официальный Telegram-канал Псковской области Парад 9 мая в Пскове

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Принимал парад командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергей Чубарыкин. К участникам парада обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что на оккупированной врагом территории Псковской области почти четыре тысячи деревень были сожжены дотла, разрушены почти все города, били убиты и угнаны рабство десятки тысяч людей.

«День Победы — это праздник со слезами на глазах. Святой и неприкасаемый для каждой российской семьи. Но вместе с тем, это день национального триумфа. Защитники нашей Родины — герои всех возрастов и народов, известные и неизвестные, на фронте и в тылу — справились с чудовищным врагом человечества. Они победили, совершив неисчислимое количество подвигов, каждый из которых достоин отдельного памятника. Они подняли нашу страну из руин», — сказал Михаил Ведерников, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

В праздничном строю военного парада прошли воины Псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы — всего около одной тысячи человек. Завершением парада стал плац-концерт военного оркестра.

Парады в День Победы прошли также в других городах Псковской области — в Великих Луках, Острове и Стругах Красных. Праздничные мероприятия в Пскове продолжатся праздничными концертами, присутствие на которых ограничено пригласительными билетами. Вечером состоятся праздничные салюты в честь 76-й годовщины Победы.