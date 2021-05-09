Абакан, 9 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Торжества, посвящённые 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят 9 мая в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

R-19.ru 9 Мая в Хакасии

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Праздничные мероприятия в столице республики — городе Абакане — начались с торжественного марша и митинга на Первомайской площади. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проходило с ограниченным числом зрителей.

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Глава Хакасии Валентин Коновалов поздравил жителей региона с Днём Победы. Он напомнил, на фронтах Великой Отечественной войны сражались почти 70 тысяч жителей Хакасии. Домой не вернулись более 30 тысяч человек.

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Празднование 9 Мая на закрытых площадках состоится с соблюдением всех эпидемиологических требований, заверили республиканские власти. Всего в Хакасии запланировано свыше 700 мероприятий в офлайн‑ и онлайн-форматах.