Самара, , 11:16 — REGNUM Военный парад в честь Дня Победы состоялся в Самаре. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в колоннах торжественным маршем по площади Куйбышева прошли свыше двух тысяч человек, в том числе представители 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и частей Центрального военного округа, представители силовых структур.

Отмечается, что в механизированной колонне прошло свыше 63 единиц техники. При этом, впервые были представлены зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Над Самарой пролетела боевая авиация: истребителей-бомбардировщиков МИГ-31, СУ-34 и вертолеты МИ-2.