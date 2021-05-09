История вопроса

День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.



Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.



«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.

