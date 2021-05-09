Тобольский район, Тюменская область, 9 мая, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Тюменской области по деревням и сёлам Тобольского района 9 мая едет «Бессмертный автополк». С Днём Победы земляков в сопровождении колонны поздравляют артисты районного центра культуры, сообщает ИА «Тюменская линия».

Пресс-служба Тобольского муниципального района Флагман колонны «Бессмертного полка»

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Автоколонна «Бессмертного полка» стартовала от посёлка Прииртышский, конечная остановка — село Байкалово. Участники мероприятия побывали уже в Бизино, Ворогушино, Карачино, Тоболтурах, Дегтярёво и Булашово. На автомобилях установлены портреты участников Великой Отечественной войны.

Организаторами акции являются региональное отделение ООД «Бессмертный полк России», администрация Тобольского района, информационное агентство «Тюменская линия». К автоколонне «Бессмертного полка» присоединились 50 автомобилей, 100 человек.