Хельсинки, , 11:26 — REGNUM Готовность России применить военную силу, которую якобы продемонстрировала Москва, усилила напряжение в европейском регионе. Такая оценка содержится в отчёте министерства обороны Финляндии, посвящённом работе военной разведки страны.

«Возвращение к силовой политике», отмечают авторы отчёта, усилило региональную напряжённость. Так, Россия показала «готовность и желание» применить вооружённые силы для достижения своих целей там, где это необходимо, включая Европу.

«Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», — указано в документе.

В финской разведке считают, что Россия и другие страны вокруг Финляндии наращивают свой военный потенциал и готовят войска, регулярно проводя учения. Кроме того, Россия усиливает военное присутствие в Арктике.