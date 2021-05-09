Тюмень, , 10:41 — REGNUM В Тюменской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильём. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

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Это стало возможно благодаря федеральной программе, подчёркивают в тюменском ГУС. Сейчас в ветеранском списке состоят две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны из Тюмени и Сорокинского района. Им выдали свидетельства о предоставлении соцвыплаты на покупку жилья за счёт средств федерального бюджета.

Напомним, указ президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» действует с 7 мая 2008 года. В Тюменской области к 2021 году благодаря указу улучшили жилищные условия 2360 ветеранов, из них 2147 человек воспользовались социальной выплатой и купили жильё, 213 получили квартиры по договорам соцнайма из муниципального жилищного фонда и областного жилищного фонда.