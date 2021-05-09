Челябинск, , 10:39 — REGNUM В Челябинске 9 мая со своими песнями выступят Николай Расторгуев и группы «Любэ» и «Самоцветы». Концерт «Знамя Победы» состоится вечером возле «Торгового центра».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Исполнение песен начнётся уже в 19:00 по местному времени. Также перед собравшимися выступит Уральский государственный академический русский народный хор. Также запланировано выступление губернатора области Алексея Текслера.

Отметим, всего 9 мая в Челябинске ко Дню Победы приурочили около 20 мероприятий, в том числе несколько концертов. А в 22:30 небо над городом озарит праздничный салют.