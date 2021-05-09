Челябинск, 9 мая 2021, 10:39 — REGNUM В Челябинске 9 мая со своими песнями выступят Николай Расторгуев и группы «Любэ» и «Самоцветы». Концерт «Знамя Победы» состоится вечером возле «Торгового центра».
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Исполнение песен начнётся уже в 19:00 по местному времени. Также перед собравшимися выступит Уральский государственный академический русский народный хор. Также запланировано выступление губернатора области Алексея Текслера.
Отметим, всего 9 мая в Челябинске ко Дню Победы приурочили около 20 мероприятий, в том числе несколько концертов. А в 22:30 небо над городом озарит праздничный салют.