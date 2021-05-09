Омск, 9 мая, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В День Победы 9 мая в Омской области почтили память павших в Великой Отечественной войне и тех, кто ковал Победу в тылу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru День Победы в Омске

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Военнослужащие, юнармейцы и представители «Молодой гвардии» выстроились у мест поклонения почётным караулом. К постаменту скульптуры Сибирячки с сыном возложили красные гвоздики. Также омичи почтили память медработников, спасавших жизни раненых фронтовиков: «В годы войны Омск был городом госпиталей в тылу страны».

У монумента Солдату-Победителю, у подножия которого горит Вечный огонь, собравшиеся воздали почести советским воинам минутой молчания.

К местам воинской славы 9 мая пришли омичи разных возрастов с цветами и портретами родственников-фронтовиков, семьи с детьми. В парковом комплексе омичи и гости города могут посетить выставку военной техники Омского гарнизона и принять участие в интерактивном проекте «Звезды Победы».

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Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Омску было присвоено звание «Город трудовой доблести».