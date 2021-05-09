Тюмень, 9 мая 2021, 10:16 — REGNUM В Тюмень 10 мая приедет «Поезд Победы», затем отправится в Тобольск. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
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Музей-состав прибудет на железнодорожный вокзал Тюмени в 9:00 (7:00 мск). Раритетный паровоз прибудет с вагоном-теплушкой, в котором перевозили солдат, аптекой-операционной, офицерским вагоном и платформой с военной техникой.
После Тюмени состав прибудет в Тобольск 13 мая.