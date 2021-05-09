Томск, , 10:12 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель областной Законодательной думы Оксана Козловская поздравили жителей региона с Днём Победы. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации области.

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«9 Мая — святой праздник для каждого жителя нашей страны. 76 лет прошло с тех пор, как героический советский солдат принёс планете мир и свободу», — говорится в поздравлении.

Жвачкин и Козловская напомнили про вклад томичей в Великую Победу. Не случайно Томск стал одним из 20 российских городов, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести».

Первые лица региона пожелали ветеранам долгих лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.

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