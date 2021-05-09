Кызыл, , 10:09 — REGNUM Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня, 9 мая на площади Арата в Кызыле, столице Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, командующим парада стал командира 55-й отдельной горной мотострелковой бригады, майор Антон Гибадулин.

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Принимает парад начальник Кызылского гарнизона, командир бригады, полковник Эдуард Скворцов. В торжественном шествии приняли участие парадные расчеты воинских частей, силовых структур, военных образовательных учреждений республики.

По площади также прошла механизированная колонна техники, состоящей на вооружении бригады. Завершился парад пролётом над городом десантно-транспортных вертолетов Ми-8.

«Во избежание риска заражения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, зрителей военного парада просят соблюдать правила санитарной безопасности: необходимо надеть защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию», — отметили в мэрии.