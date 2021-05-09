Иркутск, 9 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Иркутской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, после торжественного митинга состоялось возложение гирлянды к мемориалу и к памятнику дважды герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову.

Правительство Иркутской области День Победы в Иркутске

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«Сегодня мы отмечаем самый главный для нашего народа праздник — 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот священный праздник навсегда вписан в историю страны как символ мужества, героизма и доблести всего народа.

В этот день мы чествуем тех, кто отстоял независимость Родины на полях сражений и в тылу, освободил народы Европы от фашистского ига. Вечная память всем павшим за свободу и независимость нашей Родины!» — подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев, обращаясь к ветеранам гостям и жителям города.

Торжественным маршем в Иркутске перед ветеранами Великой Отечественной войны и жителями города прошли воспитанники Иркутского кадетского корпуса. Он был основан в 1999 году на территории гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознаменной ракетной дивизии, базирующейся в городе Иркутске.

В декабре 2017 года Иркутскому кадетскому корпусу было присвоено имя Кавалера Ордена Мужества подполковника ФСБ России Павла Аликовича Скороходова. Печатали шаг военнослужащие Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии, воевавшей во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. За выдающиеся заслуги во время боевых действий 32 военнослужащих соединения удостоены высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза, среди её бойцов 12 полных кавалеров ордена Славы.

С 2016 года на вооружении дивизии стоит самый мощный, не имеющий аналогов в мире, грозный ракетный комплекс 21-го века «Ярс».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что жители Приангарья, работая в тылу, совершили настоящий трудовой подвиг. В этом году областной центр впервые встречает День Победы в почётном статусе «Город трудовой доблести». За годы войны оборонными предприятиями региона выпущено более двух тысяч бомбардировщиков, 35 миллионов авиабомб, мин и артиллерийских снарядов.

Свыше 100 тысяч красноармейцев прошли лечение на иркутской земле.

«В нашей стране каждая семья помнит своих дедов и отцов, бережно хранит награды героев, их подвиги навсегда вписаны в историю России», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

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