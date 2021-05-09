Чита, , 10:38 — REGNUM Более 1900 человек, в том числе более 1450 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в параде Победы в Чите. Об этом сообщает 9 мая пресс-служба ВВО.

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По главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчёты общевойсковой армии ВВО, артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра, а также подразделений боевого и материально-технического обеспечения.

Перед зрителями прошла колонна техники, в том числе пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит», новейшие бронемашины «Тигр-М» и «Тайфун». Во главе колонны ехали танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка СУ-100.

Демонстрационные полеты совершили авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Читы Александр Сапожников поздравил горожан с днём Победы и подчеркнул, что этот праздник объединяет людей разных поколений.

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