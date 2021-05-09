Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка», первым регионом стал Камчатский край.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Трансляция шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, её можно смотреть на сайте «Бессмертного полка», на ресурсе «Банк Памяти» и в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.