Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся парад, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, торжественным маршем по площади Советов города прошли более 1 тыс. военнослужащих.

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Командовал парадом заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Руслан Абдулхаджиев, принимал — командующий армией генерал-майор Валерий Солодчук.

Как отмечается, впервые в истории в параде приняли участие военные из соседней Монголии.

«В составе парадного расчета военнослужащие Вооруженных сил Монголии наряду с военнослужащими ВВО прошли перед главной трибуной, отдав дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны», — отметили в округе.

В составе механизированной колонны из 50 единиц техники по площади прошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», вездеходы «Алеут», бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня и пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М». Возглавили колонну легендарная техника времён войны — танки Т-34−85 и ИС-2, а также установки БМ-13 «Катюша».

Завершился военный парад пролетом истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач»