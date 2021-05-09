Уфа, , 09:59 — REGNUM Цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову в Уфе возложили иностранные дипломаты и почетные консулы зарубежных государств. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что в торжественном мероприятии 9 мая в Уфе приняли участие руководитель отделения посольства Белоруссии в г. Уфе А.Б. Карпович, генеральный консул Таджикистана в г. Уфе Эмом Саид Давлат, руководитель Комитета Башкирии по делам Юнеско Э.В. Гатаулина, почетный консул Киргизии в г. Уфе А.Г. Хабиров, почетный консул Болгарии в г. Уфе Я.Ю. Шредер, представитель почетного консульства Республики Болгария в г. Уфе А.Н. Козлов, сотрудник генконсульства Республики Таджикистан в г. Уфе Ибодов Юсуф, 1-й секретарь представительства МИД России в г. Уфе О.В. Лебединцев.

«В этом году аллея в парке им. В.И. Ленина посвящена медицинским работникам Башкирской АССР, которые внесли достойный вклад в Великую Победу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Участники церемонии возложили цветы, а также почтили память героев минутой молчания.