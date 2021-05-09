Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинске закончилось прохождение войск и техники по Площади Революции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После исполнения Гимна России по центру города прошли войска Челябинского гарнизона, сотрудники полиции, МЧС, ФСИН, курсанты и другие. А затем начался парад исторической военной техники. Ему на смену пришла уже современная техника. Также над центром Челябинска пронеслась авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парад Победы прошёл в Екатеринбурге.

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