Париж, , 09:50 — REGNUM Новая видеоигра серии The Division выйдет не позже 2022 года. Об этом сообщается на сайте французского издательства Ubisoft.

Проект получил название Tom Clancy's The Division Heartland. Над видеоигрой работает студия Ubisoft Red Storm, которая занимается этой серией с 1997 года.

Подробная информация о новой видеоигре не сообщается. Отмечается только, что The Division Heartland позволит взглянуть на игровую вселенную с новой точки зрения и не будет требовать знакомства с предыдущими проектами серии. Игра выйдет в 2021 или 2022 году на персональных компьютерах, игровых приставках и облачных сервисах.

Также в Ubisoft анонсировали работу над адаптацией The Division для мобильных платформ. Информация об этом проекте будет представлена позже.

В издательстве напомнили, что франшиза The Division будет развиваться не только за счёт видеоигр. В настоящее время идёт работа над экранизацией игровой серии под руководством режиссёра Роусона Маршалла Тёрбера. Ещё одним шагом по развитию серии станет выпуск романа по мотивам вселенной The Division издательством Aconyte Books.