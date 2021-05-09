Казань, , 09:52 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов от имени Госсовета, правительства республики и от себя лично поздравил фронтовиков и тружеников тыла с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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Он отметил, что день 9 мая навсегда вписан в прошлое, настоящее и будущее нашего многонационального народа, несокрушимого Российского государства и всего освобождённого человечества. Жизни, свободе, независимости любимой страны представители послевоенных поколений обязаны героическим советским воинам и миллионам тружеников, ковавшим в тылу грозное оружие Победы, добавил Минниханов.

В рядах защитников Родины героически бились свыше 700 тыс. наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. В наших сердцах никогда не померкнут славные подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев, подчеркнул глава РТ.

«В этот светлый день мы низко склоняем головы перед павшими героями и жертвами войны, отдаём дань уважения труженикам тыла. Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия и благополучия, всем татарстанцам — чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учёбе! С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!» Рустам Минниханов

ИА REGNUM напоминает, в Татарии проживает чуть больше 24 тыс. ветеранов, из которых лишь 601 человек — непосредственные участники Великой Отечественной войны.

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