Ульяновск, , 09:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских накануне Дня Победы встретился с ветеранами. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

Награды ветерана Великой Отечественной войны, жителя Ульяновска Василия Потаповича Карелова Ulgov.ru/

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В Ульяновске глава региона побывал в гостях у 96-летнего Василия Потаповича Карелова, призванного на фронт в 1943 году и воевавшим командиром взвода на Белорусском, Прибалтийском и Втором Украинском фронтах. После увольнения в запас преподавал в Ульяновске курсы гражданской обороны. По словам ветерана, своим долголетием он обязан отсутствием вредных привычек и военной закалке.

В гостях у ветерана Великой Отечественной войны, жителя Ульяновска Василия Потаповича Карелова Ulgov.ru

В Чердаклах врио губернатора принял участие в торжественном шествии «Парад у дома ветерана». Он прошёл для 97-летнего ветерана Фёдора Никифоровича Серебрякова, который был участником Сталинградской и Курской битв, боев на Волге. Победу встретил в Берлине. После войны вернулся в родное село Андреевка Чердаклинского района и продолжил работать в колхозе.

Алексей Русских выразил благодарность ветеранам за стойкость и личный пример для молодёжи, пожелав здоровья и вручил памятные подарки.

Ветеран Фёдор Никифорович Серебряков Ulgov.ru

Парад у дома ветерана Фёдора Никифоровича Серебрякова Ulgov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Ульяновской области в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату.

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Напомним, что в Ульяновске День Победы начинается с церемонии возложения цветов к Обелиску Славы и продолжится чтением книги памяти «Солдаты Победы». Также состоятся парад Победы, кинопоказ военных фильмов, выставка военной техники и образцов современного вооружения. Вечером будет дан салют.