Тюмень, , 09:46 — REGNUM В Тюмени прошла акция «Нам дороги эти позабыть нельзя …». По городу проехали автомобили военных лет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автопробег в Тюмени Пресс-служба администрации Тюмени

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В местах остановок тюменцы нескольких поколений провели торжественные построения, праздничные митинги, церемонии возложения цветов.

В акции памяти участвовали воспитанники детско-юношеских центров «Град», «Алый парус», представители войск Росгвардии, ДОСААФ России по Тюменской области, ветераны-пограничники, военные инженеры, десантники, чиновники мэрии и областного правительства, а также депутаты городского и регионального парламентов.

На фронта Великой Отечественной войны из Тюмени было призвано более 11 тысяч человек. Почти каждый второй не вернулся.