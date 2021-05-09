Пермь, , 09:39 — REGNUM В Перми утром 9 мая состоялось торжественное прохождение войск. Парад прошел в новых условиях — на территории бывшего военного авиационного училища. Смена места проведения обусловлена эпидемиологической обстановкой и ремонтными работами на центральных улицах города к 300-летию Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

Парад в Перми Стопкадр с видео permkrai.ru

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«Помни, ты — наследник Победы!» — такая концепция празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выбрана в Перми в 2021 году. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов и почётных жителей города. Для горожан организовали трансляцию парада на интернет-ресурсах.

Парад в Перми Стопкадр с видео permkrai.ru

Командование парадом осуществлял начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны РФ, генерал-майор Николай Братухин. Принял парад министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов.

В торжественном прохождении войск приняли участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Фёдора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, войсковой части №88 503, курсанты Института ФСИН России, сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и Главного управления МЧС России по Пермскому краю, служащие МВД России по Пермскому краю, представители Юнармии, знамённые и линейные группы. Также в торжественной обстановке пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

За парадными расчетами последовала военная техника. Ее колонну возглавил бронетранспортёр БТР-82А. Завершило Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона выступление сводного оркестра.

Колонну военной техники возглавил бронетранспортёр БТР-82А Стопкадр с видео permkrai.ru

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