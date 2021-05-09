Красногорск, , 09:34 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Днём Победы, сообщает 9 мая пресс-служба главы региона.

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Воробьёв заявил, что 9 Мая — это особенный и важный день для всего народа.

«В далёком 1945-м закончилась война, страна встречала своих героев, начиналась новая мирная жизнь. За эту жизнь мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам, всему поколению Победителей!» — сказал губернатор.

Он поблагодарил фронтовиков и тружеников тыла.

«Большое счастье — обнять вас, пожать вам руку, услышать ваши воспоминания и мудрый совет», — отметил Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, с Днём Победы жителей Москвы поздравил мэр Сергей Собянин.