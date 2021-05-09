Чита, , 09:26 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в одном из дворов Читы по улице Гаюсана 9 мая поздравил ветерана Прасковью Григорьевну Бакулич с праздником Победы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял участие в акции «Парад у дома ветерана» Правительство Забайкальского края

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, труженица тыла смотрела парад, организованный силами отряда юнармейцев школы № 25 и фронтовой бригады «Забайкалье», вместе со своими соседями.

«В этот святой для нас день, мы, не знавшие ни одного дня, а тем более лет этого лихолетья, не можем до конца прочувствовать всей тяжести, святости и славы того времени. Живя, как нам кажется, вселенскими проблемами, мы даже представить себе не можем, чем жило поколение Победы, с каким неимоверным напряжением на фронте и в тылу», — сказал Александр Осипов.

В торжестве приняли участие представители совета ветеранов, общественного движения «Дети войны» и жители близлежащих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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