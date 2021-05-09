Киев, , 09:24 — REGNUM Бывший резидент Comedy Club, экс-участник украинской стендап-группы «Дуэт им. Чехова» Андрей Молочный опубликовал поздравления с Днём Победы. Запись с поздравлением и фотографией Родины-матери в Киеве Молочный опубликовал на своей странице в Instagram.

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«Поздравляю Вас с Днём Победы! 76 лет назад наш народ героически защитил своё право на жизнь, свою землю, свою Родину. Разгромил немецко-фашистскую орду, водрузил Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Это было крайне тяжёлое испытание. Но наши деды и прадеды — смогли, смело пошли вперёд и победили. Победили врага лютого, врага матёрого, врага коварного», — написал Молочный.

Экс-комик отметил, что с каждым годом важность Дня Победы возрастает: «Для меня он стал одним из жизнеопределяющих. С большой гордостью смотрю на этот бессмертный подвиг нашего народа. С большим вниманием слежу за нечистью, которая пытается осквернить нашу историю; подменить, оболгать, перевернуть с ног на голову; из негодяев, предателей, убийц — сделать «героев»; очернить память доблестных воинов, бесстрашных командиров, великих полководцев».

Молочный подчеркнул, что победу одержали «наши деды и прадеды»: «Их поражения — наши поражения! Их победы — наши победы! Это у нас в крови, это наш код, это наш дух. Так было, есть и будет. Будем помнить, уважать и гордиться ими. Будем защищать память о наших храбрых предках, будем достойными их. Это наша Победа! Это наши Герои! Это наша Родина!».