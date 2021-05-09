Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области в одном из рабочих посёлков планируют благоустроить парк 40-летия Победы. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком является администрация Ульяновского района Ульяновской области. Речь идёт о благоустройстве парка 40-летия Победы в рабочем посёлке Ишеевка.

Начальная цена контракта составляет 2 058 841 рубль 84 копейки. Данные средства предусмотрены в бюджетах двух уровней: из областной казны выделяется 1 402 438 рублей, из бюджета Ишеевского городского поселения — 601 045 рублей.

Заявки будут рассматриваться 13 мая, аукцион состоится 14 мая. При подписании контракта на выполнение работ по благоустройству парка предоставляется 50 рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков».

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