Саратов, , 09:30 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям и поздравил их с 9 мая, Днем Победы.

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Он отметил, что этот праздник стал для всех священным в память о защитниках Родины. В годы войны жители отстояли свободу и мир. Подвиг героев, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу, навеки сохранится в истории.

«Саратов — город трудовой доблести и весь саратовский регион, мы все будем помнить о мужестве и отваге наших земляков. Поколение победителей всегда будет примером преданности, самоотверженности, огромной любви к Отечеству. Низкий поклон ветеранам и слова глубокой благодарности за Великую Победу!» Валерий Радаев

В завершении Валерий Радаев пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и еще раз поздравил с праздником.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 8 мая на Театральной площади состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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