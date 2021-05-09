Уфа, , 09:30 — REGNUM Торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона состоялось 9 мая в Уфе на проспекте Октября в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что на гостевых трибунах разместились ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны правоохранительных органов и военной службы, а также участники боевых действий.

Глава Башкирии Радий Хабиров приветствовал ветеранов, участников парада и жителей республики. Он поздравил всех с Днём Великой Победы!

«Эта святая дата навечно связана с судьбой нашего народа и будущих поколений. Мы помним поимённо всех героев-фронтовиков и тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и трудовой доблестью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами. Прошу почтить их светлую память минутой молчания. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Победы! Ура, товарищи!» — приводит слова Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что торжественное прохождение военнослужащих открыли знаменная группа и взвод барабанщиков. По проспекту Октября строевым шагом прошли свыше 1,4 тысячи военнослужащих, сотрудников учреждений силовых структур, кадетов, курсантов, юнармейцев, ветеранов Военно-морского флота и боевых действий, а после прошла техника времён Великой Отечественной войны.

«В завершение шествия состоялось выступление группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», — сообщает пресс-служба ведомства.