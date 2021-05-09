Челябинск, 9 мая 2021, 09:14 — REGNUM В Челябинске на Площади Революции проходит построение в честь 76-летия Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Участие в торжественном прохождении примут войска Челябинского гарнизона Центрального военного округа, курсанты, кадеты, сотрудники полиции, ФСИН, МЧС и многие другие. Также в программе значится проезд бронетехники и пролёт авиации.
На гостевых трибунах находятся ветераны Великой Отечественной войны.