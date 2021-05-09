Грозный, 9 мая, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Арбитраж Чечни прекратил производство по иску госкорпорации «ВЭБ.РФ» к правительству Чечни о взыскании 338,826 млн рублей долга по госгарантии и 1,11 млн рублей процентов. Спор завершился подписанием мирового соглашения, по которому власти региона обязались погасить долг до начала марта 2046 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

От истца соглашение подписал старший управляющий блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Антон Перин, от ответчиков — министр финансов Чечни Султан Тагаев, гендиректор непубличного акционерного общества «Инновационный строительный технопарк Казбек» Асвад Байсулаев.

По этому спору был признан долг в размере 339 838 592,42 рубля, который возник в связи с неисполнением обязательств по государственной гарантии, и проценты за период с 8 ноября 2019 года по дату платежа по государственной гарантии в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

«Гаранту предоставляется отсрочка по уплате задолженности, указанной в пункте 3.2 статьи 3 соглашения, на срок окончательного исполнения обязательств принципалом по кредитному соглашению, предусмотренный согласованными условиями реструктуризации задолженности (30.12.2045 год), увеличенный на 60 календарных дней», — отмечается в определении суда.

Напомним, судебный спор рассматривался с осени 2019 года.

Проект строительного технопарка «Казбек» реализуется с 2013 года. Строительство мощностей велось с участием кредита, выданного ВЭБ. Проект оценили в 8,6 млрд рублей.