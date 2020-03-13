Грозный, , 07:42 — REGNUM Арбитраж Чечни 19 марта 2020 года начнёт рассмотрение иска государственной корпорации «ВЭБ.РФ» к правительству Чечни. В споре почти на 340 млн рублей речь идёт о государственных гарантиях, а третьим лицом в деле фигурирует инновационный строительный технопарк «Казбек», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление «о взыскании задолженности по государственной гарантии» было подано в середине ноября 2019 года, но на начальном этапе оставлено без движения. Позднее иск приняли к производству. Сумма претензий составляет 339 944 589,94 рубля. Помимо НАО «Инновационный строительный технопарк «Казбек», третьим лицами в деле проходят министерство финансов Чечни, администрация главы и правительства Чечни.

В мартовском заседании представитель ВЭБ будет участвовать через видео-конференц-связь при содействии Арбитражного суда Тульской области.

Напомним, строительный технопарк «Казбек» создаётся с 2013 года как инвестиционный проект в Шалинском районе Чечни для производства стройматериалов «по инновационным для российского рынка технологиям» с применением немецкого оборудования. На сайте компании отмечается, что цель проекта — развитие рынка малоэтажного строительства и отрасли в целом. Всего планировалось по проекту создать порядка 400 новых рабочих мест. Первый завод технопарка был открыт в 2018 году. Строительство осуществлялось на кредит ВЭБ. Стоимость проекта составила свыше 8,6 млрд рублей.