Москва, , 09:04 — REGNUM Североатлантический альянс демонстрирует силу в адрес России и не приглашает наблюдателей. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя военные учения НАТО в Эстонии.

«На эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают», — сказал военный эксперт в разговоре с RT.

При этом, подчеркнул он, Россия всегда предлагает приехать на свои военные учения западным наблюдателям, а на маневрах в качестве потенциального противника никогда не указывается какая-либо реальная страна.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в рамках военных учений вооруженных сил Эстонии, США и Великобритании Swift Response около 800 американских десантников высадились на территории Эстонии.

Всего в учениях Swift Response принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих сил обороны указанных стран. Задействованы более 20 самолетов и 25 вертолетов.

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