Красноярск, , 08:57 — REGNUM Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, прошёл 8 мая в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

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Со сцены Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии собравшихся поздравил губернатор региона Александр Усс. Он поблагодарил поколение победителей за героизм и стойкость в борьбе с фашизмом.

«Опасность, которая нависла над нашей страной и над миром в те годы, была действительно смертельной», — отметил глава региона.

По его словам, 9 Мая — это не просто праздник, а «настоящая духовная вершина», с которой, «оглядываясь в прошлое, мы оцениваем свою роль в мире, оцениваем свое настоящее, свои нынешние поступки и внимательно вглядываемся в будущее».

Усс пожелал ветеранам долгих лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Великой Отечественной войны на фронт ушёл каждый пятый житель Красноярского края. Домой не вернулись 168 тысяч человек.

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