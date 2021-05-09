Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области подготовлено онлайн-издание «Бессмертный гарнизон», в котором собрана информация об участниках Великой Отечественной войны, проходивших службу в подразделениях пожарной охраны до и после войны. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Проект реализован советом ветеранов управления при участии сотрудников музея пожарной охраны и седьмой пожарно-спасательной части ведомства. По словам председателя совета ветеранов Павла Крылова, в сборнике представлен список участников Великой Отечественной войны, работавших в пожарных частях региона:

«Фамилии всех тех, у кого за плечами сотни пожаров и десятки спасенных жизней. Многие вернулись с фронта и продолжили с честью нести службу в пожарной охране».

Авторы сборника отмечают, что в годы Великой Отечественной войны брандмейстеров бросали на тушение пожаров, вызванных фашистской авиацией. На боевом посту от взрывов и несчастных случаев при тушении пожаров погибли тысячи пожарных. Многие шли к партизанам, чтобы с оружием в руках бороться с фашистскими захватчиками.

В послевоенные годы в пожарных подразделениях области служило более 400 человек.

В ближайшее время сборник планируется издать в печатном варианте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках Дня Победы и всероссийской акции «Сад памяти» появилась дубовая аллея в честь Героев СССР. Также 8 мая в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату.