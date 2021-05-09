Джакарта, , 08:51 — REGNUM Индонезия поддерживает отмену патента на вакцины от COVID-19, чтобы увеличить мировые производственные мощности, сообщает Antara.

Чтобы продолжить работу по обеспечению вакцинами всех стран, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди возглавит встречу группы взаимодействия COVAX AMC 17 мая 2021 года.

В рамках программы COVAX поставлена цель закупить вакцины для 20% населения каждой малоразвитой страны и поддерживать их в реализации национальных планов вакцинации.

Ранее президент США Джо Байден поддержал предложение об отмене правил Всемирной торговой организации (ВТО) в области интеллектуальной собственности, что откроет дорогу бедным странам для производства вакцин. До сих пор вакцины от COVID-19 распространяются в основном в развитых странах, в то время как пандемия поражает и более бедные страны.

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